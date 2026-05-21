"Укрэнерго" получит грант от Германии: на что потратят 11 миллионов евро

Немецкий государственный банк развития KfW от имени правительства ФРГ выделит НЭК "Укрэнерго" грантовое финансирование в размере 11 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления компании льготного кредита на значительно большую сумму в течение 2026 года.

Соответствующие договоренности стороны обсудили в ходе встречи в Берлине.

Привлеченные средства будут направлены на подготовку украинской энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Как отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, прошедшая зима стала самой сложной за весь период полномасштабной войны из-за непрерывных массированных ракетно-дроновых атак РФ. Восстановительные работы истощили накопленные запасы оборудования.

"Учитывая этот опыт, до следующего осенне-зимнего периода "Укрэнерго" должно аккумулировать еще большие резервы трансформаторного оборудования, выключателей, разъединителей, устройств релейной защиты и автоматики. Без помощи партнеров выполнить эту задачу крайне сложно", - подчеркнул руководитель компании, поблагодарив правительство Германии и KfW.

Германия является одним из крупнейших доноров Фонда поддержки энергетики Украины, администрируемого Секретариатом Энергетического Сообщества. В настоящее время ее вклад составляет около 600 млн евро.

Также Канада выделила 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до более чем 57 млн евро. Денежные средства уже используются для первоочередных потребностей энергетических компаний, а также для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.