Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрэнерго" получит грант от Германии: на что потратят 11 миллионов евро

Германия выделила Укрэнерго грант в 11 млн евро
Германия выделила Укрэнерго грант в 11 млн евро / "Укрэнерго"

Немецкий государственный банк развития KfW от имени правительства ФРГ выделит НЭК "Укрэнерго" грантовое финансирование в размере 11 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления компании льготного кредита на значительно большую сумму в течение 2026 года.

Соответствующие договоренности стороны обсудили в ходе встречи в Берлине.

Привлеченные средства будут направлены на подготовку украинской энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Как отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, прошедшая зима стала самой сложной за весь период полномасштабной войны из-за непрерывных массированных ракетно-дроновых атак РФ. Восстановительные работы истощили накопленные запасы оборудования.

"Учитывая этот опыт, до следующего осенне-зимнего периода "Укрэнерго" должно аккумулировать еще большие резервы трансформаторного оборудования, выключателей, разъединителей, устройств релейной защиты и автоматики. Без помощи партнеров выполнить эту задачу крайне сложно", - подчеркнул руководитель компании, поблагодарив правительство Германии и KfW.

Германия является одним из крупнейших доноров Фонда поддержки энергетики Украины, администрируемого Секретариатом Энергетического Сообщества. В настоящее время ее вклад составляет около 600 млн евро.

Также Канада выделила 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив свой общий вклад до более чем 57 млн евро. Денежные средства уже используются для первоочередных потребностей энергетических компаний, а также для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Автор:
Татьяна Бессараб