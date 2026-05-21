"Укренерго" отримає грант від Німеччини: на що витратять 11 мільйонів євро

Німецький державний банк розвитку KfW від імені уряду ФРН виділить НЕК “Укренерго” грантове фінансування у розмірі 11 млн євро.

Крім того, наразі розглядається можливість надання компанії пільгового кредиту на значно більшу суму протягом 2026 року.

Відповідні домовленості сторони обговорили під час зустрічі у Берліні.

Залучені кошти будуть спрямовані на підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Як зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, минула зима стала найскладнішою за весь період повномасштабної війни через безперервні масовані ракетно-дронові атаки РФ. Відновлювальні роботи виснажили накопичені запаси обладнання.

"Враховуючи цей досвід, до наступного осінньо-зимового періоду "Укренерго" має акумулювати ще більші резерви трансформаторного обладнання, вимикачів, роз’єднувачів, пристроїв релейного захисту та автоматики. Без допомоги партнерів виконати це завдання вкрай складно", — наголосив очільник компанії, подякувавши уряду Німеччини та KfW за підтримку.

Німеччина є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Наразі її внесок складає близько 600 млн євро.

Також Канада виділила 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро. Кошти вже використовуються для першочергових потреб енергетичних компаній, а також для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до осінньо-зимового періоду.