Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт зі страхуванням на €23,6 млн

Ощадбанк надав 23,6 млн євро довгострокового проєктного фінансування компанії ТОВ "Електрика Юкрейн" на будівництво системи накопичення енергії (BESS) потужністю 50 МВт та ємністю 131,2 МВт·год. Це перший для банку енергетичний проєкт, реалізований із залученням міжнародного страхового покриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз банку.

Фінансування покриває близько 70% загальної вартості проєкту та має посилити гнучкість і стійкість української енергосистеми в умовах дефіциту генерації та підвищених навантажень, викликаних війною.

Проєкт реалізують у межах довгострокового контракту з НЕК "Укренерго". Передбачається, що система накопичення енергії забезпечуватиме послуги автоматичного резерву відновлення частоти — одного з ключових механізмів підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Особливістю угоди стало залучення міжнародного страхового покриття за участю синдикатів Lloyd’s. Для Ощадбанку це перший випадок використання такої моделі в енергетичному проєктному фінансуванні. Також це один із небагатьох прикладів в Україні, коли міжнародні страховики покривають ризики інфраструктурних проєктів в умовах війни.

Системи накопичення енергії дозволяють зберігати електроенергію у періоди надлишку виробництва та віддавати її в мережу під час дефіциту. Такі рішення мають важливе значення для зменшення ризиків аварійних відключень та підвищення надійності енергопостачання.

В Ощадбанку зазначили, що з початку повномасштабної війни банк уже уклав угоди на понад 7,4 млрд грн для фінансування енергетики. За підтримки установи в Україні створено майже 600 МВт нових енергетичних потужностей, що становить понад 38% загального обсягу нових об'єктів, профінансованих банківською системою країни.

Зауважимо, Ощадбанк за останні п’ять років профінансував створення понад 600 МВт нових енергетичних потужностей на суму більш як 10 млрд грн.