Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт зі страхуванням на €23,6 млн

енергетика
Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт

Ощадбанк надав 23,6 млн євро довгострокового проєктного фінансування компанії ТОВ "Електрика Юкрейн" на будівництво системи накопичення енергії (BESS) потужністю 50 МВт та ємністю 131,2 МВт·год. Це перший для банку енергетичний проєкт, реалізований із залученням міжнародного страхового покриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз банку.

Фінансування покриває близько 70% загальної вартості проєкту та має посилити гнучкість і стійкість української енергосистеми в умовах дефіциту генерації та підвищених навантажень, викликаних війною.

Проєкт реалізують у межах довгострокового контракту з НЕК "Укренерго". Передбачається, що система накопичення енергії забезпечуватиме послуги автоматичного резерву відновлення частоти — одного з ключових механізмів підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Особливістю угоди стало залучення міжнародного страхового покриття за участю синдикатів Lloyd’s. Для Ощадбанку це перший випадок використання такої моделі в енергетичному проєктному фінансуванні. Також це один із небагатьох прикладів в Україні, коли міжнародні страховики покривають ризики інфраструктурних проєктів в умовах війни.

Системи накопичення енергії дозволяють зберігати електроенергію у періоди надлишку виробництва та віддавати її в мережу під час дефіциту. Такі рішення мають важливе значення для зменшення ризиків аварійних відключень та підвищення надійності енергопостачання.

В Ощадбанку зазначили, що з початку повномасштабної війни банк уже уклав угоди на понад 7,4 млрд грн для фінансування енергетики. За підтримки установи в Україні створено майже 600 МВт нових енергетичних потужностей, що становить понад 38% загального обсягу нових об'єктів, профінансованих банківською системою країни.

Зауважимо, Ощадбанк за останні п’ять років профінансував створення понад 600 МВт нових енергетичних потужностей на суму більш як 10 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко