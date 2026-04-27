Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ощадбанк профінансував понад 2500 підприємств на дев’ять мільярдів гривень у 2025 році

Протягом 2025 року Ощадбанк спрямував 9 млрд грн на фінансування малого та середнього бізнесу. Підтримку отримали понад 2500 підприємств. Близько 20% цих компаній здійснюють діяльність у прифронтових регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держбанку.

Механізми підтримки

Ощадбанк виконує роль платформи, яка об’єднує державні ресурси та кошти міжнародних фінансових інституцій. Наразі через банк реалізується близько 90% усіх програм підтримки бізнесу. Головним інструментом є моделі розподілу ризиків (risk-sharing), зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Гарантійні інструменти дозволяють покривати до 50% кредитного ризику. Це відкриває доступ до позик для підприємств, які не мають достатнього обсягу майна для застави.

Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, зазначила: "Саме поєднання державних програм підтримки та гарантій міжнародних партнерів дозволяє Ощадбанку масштабувати кредитування, не покладаючись виключно на класичну заставу... Сьогодні кожен другий кредит банку видається із застосуванням механізмів розподілу ризиків — це результат синергії ресурсів уряду та наших колег із ЄБРР".

Фінансові показники З початку повномасштабного вторгнення кредитний портфель банку зріс у чотири рази. Загальні показники фінансування становлять:

  • 1,5 млрд євро — видані кредити; 
  • 0,3 млрд євро — залучені гранти для бізнесу.

Попри роботу в умовах високих ризиків, рівень проблемних кредитів залишається низьким. У безпечних регіонах цей показник становить менше 1%, а в прифронтових зонах — до 3%. Розвиток моделей risk-sharing розглядається банком як ключовий фактор для залучення приватного капіталу до процесу відновлення країни.

Нагадаємо, Ощадбанк запустив кредитування за новою державною програмою підтримки енергонезалежності домогосподарств. Програма дозволяє українцям купувати та встановлювати обладнання для резервного електроживлення з державною компенсацією частини витрат. Клієнти можуть отримати кредит до 480 000 грн на строк до 10 років без застави.

Автор:
Тетяна Ковальчук