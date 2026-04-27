Ощадбанк профінансував понад 2500 підприємств на дев’ять мільярдів гривень у 2025 році

Протягом 2025 року Ощадбанк спрямував 9 млрд грн на фінансування малого та середнього бізнесу. Підтримку отримали понад 2500 підприємств. Близько 20% цих компаній здійснюють діяльність у прифронтових регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держбанку.

Механізми підтримки

Ощадбанк виконує роль платформи, яка об’єднує державні ресурси та кошти міжнародних фінансових інституцій. Наразі через банк реалізується близько 90% усіх програм підтримки бізнесу. Головним інструментом є моделі розподілу ризиків (risk-sharing), зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Гарантійні інструменти дозволяють покривати до 50% кредитного ризику. Це відкриває доступ до позик для підприємств, які не мають достатнього обсягу майна для застави.

Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, зазначила: "Саме поєднання державних програм підтримки та гарантій міжнародних партнерів дозволяє Ощадбанку масштабувати кредитування, не покладаючись виключно на класичну заставу... Сьогодні кожен другий кредит банку видається із застосуванням механізмів розподілу ризиків — це результат синергії ресурсів уряду та наших колег із ЄБРР".

Фінансові показники З початку повномасштабного вторгнення кредитний портфель банку зріс у чотири рази. Загальні показники фінансування становлять:

1,5 млрд євро — видані кредити;

0,3 млрд євро — залучені гранти для бізнесу.

Попри роботу в умовах високих ризиків, рівень проблемних кредитів залишається низьким. У безпечних регіонах цей показник становить менше 1%, а в прифронтових зонах — до 3%. Розвиток моделей risk-sharing розглядається банком як ключовий фактор для залучення приватного капіталу до процесу відновлення країни.

