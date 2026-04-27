Сбербанк профинансировал более 2500 предприятий на девять миллиардов гривен в 2025 году

В 2025 году Ощадбанк направил 9 млрд грн на финансирование малого и среднего бизнеса. Поддержку получили более 2500 предприятий. Около 20% этих компаний осуществляют деятельность в прифронтовых регионах Украины.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Механизмы поддержки

Сбербанк играет роль платформы, объединяющей государственные ресурсы и средства международных финансовых институтов. В настоящее время через банк реализуется около 90% всех программ поддержки бизнеса. Главным инструментом являются модели распределения рисков (risk-sharing), в частности, с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Гарантийные инструменты позволяют возмещать до 50% кредитного риска. Это открывает доступ к ссудам для предприятий, не имеющих достаточного объема имущества для залога.

Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Сбербанка, отметила: "Именно сочетание государственных программ поддержки и гарантий международных партнеров позволяет Сбербанку масштабировать кредитование, не полагаясь исключительно на классический залог... Сегодня каждый второй кредит банка выдается с применением механизмов распределения рисков — это результат синергии ресурсов правительства и результатов синергии ресурсов правительства.

Финансовые показатели С начала полномасштабного вторжения кредитный портфель банка вырос в четыре раза. Общие показатели финансирования составляют:

1,5 млрд евро – выданные кредиты;

0,3 млрд евро – привлеченные гранты для бизнеса.

Несмотря на работу в условиях высоких рисков, уровень проблемных кредитов остается низким. В безопасных регионах этот показатель составляет менее 1%, а в прифронтовых зонах – до 3%. Развитие моделей risk-sharing рассматривается банком как ключевой фактор для привлечения частного капитала в процесс восстановления страны.

Напомним, Сбербанк запустил кредитование по новой государственной программе поддержки энергонезависимости домохозяйств. Программа позволяет украинским покупать и устанавливать оборудование для резервного электропитания с государственной компенсацией части расходов. Клиенты могут получить кредит до 480 000 грн. на срок до 10 лет без залога.