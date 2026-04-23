Деньги на энергонезависимость: Ощадбанк приступил к кредитованию домохозяйств

отделение Сбербанка
Ощадбанк приступил к кредитованию домохозяйств в рамках госпрограммы энергонезависимости / Ощадбанк

Ощадбанк запустил кредитование по новой государственной программе поддержки энергонезависимости домохозяйств. Программа позволяет украинским покупать и устанавливать оборудование для резервного электропитания с государственной компенсацией части расходов. Клиенты могут получить кредит до 480 000 грн. на срок до 10 лет без залога.

При подтверждении целевого использования средств действуют льготные ставки:

  • 0% годовых в первый год;
  • 5% во второй год;
  • 7% в третий год.

С четвёртого года применяется стандартная ставка.

Дополнительно государство компенсирует часть расходов на оборудование после подтверждения его установки:

  • 20% для генераторов;
  • 25% для гибридных систем;
  • 30% для комплексных решений по генерации и накоплению энергии.

Участие в программе могут принять владельцы частных домов площадью до 300 кв. м, если доход на семью не превышает десятикратный объем средней заработной платы в Украине.

Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка, отметил: "Спрос украинцев на решения для энергонезависимости остается стабильно высоким из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ощадбанк является ключевым драйвером этого рынка… Сейчас Ощадбанк предлагает два мощных инструмента: государственную программу под 0% совместно с НУР и собственную программу".

Напомним, недавно Ощадбанк присоединился к сервису ТрекСЕП, разработанному Национальным банком Украины. Клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) получили возможность отслеживать межбанковские платежи в формате IBAN в реальном времени.

Татьяна Ковальчук