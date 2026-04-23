Деньги на энергонезависимость: Ощадбанк приступил к кредитованию домохозяйств
Ощадбанк запустил кредитование по новой государственной программе поддержки энергонезависимости домохозяйств. Программа позволяет украинским покупать и устанавливать оборудование для резервного электропитания с государственной компенсацией части расходов. Клиенты могут получить кредит до 480 000 грн. на срок до 10 лет без залога.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.
При подтверждении целевого использования средств действуют льготные ставки:
- 0% годовых в первый год;
- 5% во второй год;
- 7% в третий год.
С четвёртого года применяется стандартная ставка.
Дополнительно государство компенсирует часть расходов на оборудование после подтверждения его установки:
- 20% для генераторов;
- 25% для гибридных систем;
- 30% для комплексных решений по генерации и накоплению энергии.
Участие в программе могут принять владельцы частных домов площадью до 300 кв. м, если доход на семью не превышает десятикратный объем средней заработной платы в Украине.
Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка, отметил: "Спрос украинцев на решения для энергонезависимости остается стабильно высоким из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ощадбанк является ключевым драйвером этого рынка… Сейчас Ощадбанк предлагает два мощных инструмента: государственную программу под 0% совместно с НУР и собственную программу".
Напомним, недавно Ощадбанк присоединился к сервису ТрекСЕП, разработанному Национальным банком Украины. Клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) получили возможность отслеживать межбанковские платежи в формате IBAN в реальном времени.