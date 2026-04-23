Деньги на энергонезависимость: Ощадбанк приступил к кредитованию домохозяйств

Ощадбанк запустил кредитование по новой государственной программе поддержки энергонезависимости домохозяйств. Программа позволяет украинским покупать и устанавливать оборудование для резервного электропитания с государственной компенсацией части расходов. Клиенты могут получить кредит до 480 000 грн. на срок до 10 лет без залога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

При подтверждении целевого использования средств действуют льготные ставки:

0% годовых в первый год;

5% во второй год;

7% в третий год.

С четвёртого года применяется стандартная ставка.

Дополнительно государство компенсирует часть расходов на оборудование после подтверждения его установки:

20% для генераторов;

25% для гибридных систем;

30% для комплексных решений по генерации и накоплению энергии.

Участие в программе могут принять владельцы частных домов площадью до 300 кв. м, если доход на семью не превышает десятикратный объем средней заработной платы в Украине.

Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка, отметил: "Спрос украинцев на решения для энергонезависимости остается стабильно высоким из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ощадбанк является ключевым драйвером этого рынка… Сейчас Ощадбанк предлагает два мощных инструмента: государственную программу под 0% совместно с НУР и собственную программу".

