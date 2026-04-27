Украина открывает рынок техконтроля для грузовиков

Кабинет министров по инициативе министерства развития общин и территорий принял постановление, изменяющее порядок технического контроля для международных грузовых перевозчиков, работающих по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Ключевое изменение состоит в том, что проверка получения сертификата ЕКМТ интегрирована в обязательный технический осмотр транспортных средств.

Фактически это означает отмену дублирования процедур. Теперь перевозчики будут проходить один техосмотр, который одновременно подтверждает соответствие как национальным требованиям, так и международным стандартам для работы в рамках ЕКМТ.

Правительство объясняет, что решение имеет целью уменьшить административную нагрузку на бизнес и сократить расходы. По оценкам ранее перевозчики тратили около 300 млн грн на дублирующие проверки, которые теперь фактически ликвидируются.

Отдельно подчеркивается масштаб спроса на процедуру: во время последнего распределения разрешений ЕКМТ более 21 тыс. грузовиков проходили технический контроль, частично повторявший уже имеющиеся проверки.

Изменения открывают рынок услуг технического контроля. Выдавать сертификаты могут все аккредитованные субъекты, которые проводят соответствующие проверки. Ранее эта функция была сосредоточена на одном государственном предприятии. Ожидается, что появление конкуренции повлияет на стоимость услуг и качество.

Отдельным элементом постановления является имплементация положений директивы 2014/45/ес. Она предполагает единые подходы к оценке технического состояния транспортных средств, классификацию выявленных недостатков и четкие правила эксплуатации транспорта в зависимости от уровня риска. Это приближает украинскую систему технического контроля европейской модели.

Сертификат ЕКМТ теперь будет формироваться непосредственно по результатам техосмотра, а данные будут вноситься в единую государственную базу. Это должно усилить прозрачность процедур и уменьшить пространство злоупотреблений.

В более широком контексте решение является частью выполнения соглашения об ассоциации с европейским союзом в транспортной сфере и переходе к унифицированным европейским стандартам регулирования рынка.

Решение правительства устраняет дублирование техосмотров и открывает рынок технического контроля конкуренции. Это снижает расходы бизнеса и приближает систему международных перевозок к европейским правилам.

