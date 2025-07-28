Разрешения на грузоперевозки в Европу перейдут в электронный формат: квоты и дата внедрения

С 1 января 2026 года разрешения Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) и бортовые журналы к ним полностью перейдут в электронный формат. В настоящее время доступен тестовый доступ к новой цифровой системе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Это разрешения на грузовые перевозки, позволяющие перевозить товары в пределах государств-членов ЕКМТ. В общей сложности, в организацию входят более 40 стран.

Квота разрешений для украинских перевозчиков составляет 379 базовых квот. В ходе заседания Комиссия приняла решение о распределении базовой квоты разрешений на 2026 год. Так, в следующем году 80% разрешений будут распределены для грузовиков стандарта экологичности Евро 6. Остальные 20% – для грузовиков стандарта Евро 5.

Это важно для перевозчиков, которые планируют подаваться на конкурс по распределению разрешений на следующий год. Подача документов начнется с 1 октября 2025 года.

Соответствующие изменения производит Международный транспортный форум (МТФ). В мае 2025 года члены секретариата форума проводили обучение украинских перевозчиков по использованию новой цифровой системы разрешений ЕКМТ во Львове и Киеве. В настоящее время перевозчики могут оформить тестовый доступ к цифровой системе ЕКМТ.

Напомним, с 3 июля 2025 года Сбербанк может перевозить грузы за границу .