Дозволи на вантажні перевезення до Європи перейдуть в електронний формат: квоти та дата впровадження

З 1 січня 2026 року дозволи Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та бортові журнали до них повністю перейдуть в електронний формат. Наразі доступний тестовий доступ до нової цифрової системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Це дозволи на вантажні перевезення, що дають можливість перевозити товари в межах держав-членів ЄКМТ. Загалом, до організації входять понад 40 країн.

Квота дозволів для українських перевізників складає 379 базових квот. Під час засідання Комісія схвалила рішення про розподіл базової квоти дозволів на 2026 рік. Так, у наступному році 80% дозволів будуть розподілені для вантажівок стандарту екологічності Євро 6. Інші 20% – для вантажівок стандарту Євро 5.

Це важливо для перевізників, які планують подаватись на конкурс з розподілу дозволів на наступний рік. Подача документів розпочнеться з 1 жовтня 2025 року.

Відповідні зміни проводить Міжнародний транспортний форум (МТФ). У травні 2025 року члени секретаріату форуму проводили навчання для українських перевізників з використання нової цифрової системи дозволів ЄКМТ у Львові та Києві. Наразі перевізники можуть оформити тестовий доступ до цифрової системи ЄКМТ.

Нагадаємо, з 3 липня 2025 року Ощадбанк може перевозити вантажі за кордон. Компанія отримала ліцензію на міжнародні автомобільні перевезення від Укртрансбезпеки.