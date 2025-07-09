Відповідність європейським стандартам: Ощадбанк отримав дозвіл на міжнародні автоперевезення

З 3 липня 2025 року Ощадбанк може перевозити вантажі за кордон. Компанія отримала ліцензію на міжнародні автомобільні перевезення від Укртрансбезпеки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні пресслужби Ощадбанку.

Повідомляється, що через закриття авіасполучення, всі валютні цінності доставляють в Україну лише автомобільним транспортом.

Ощадбанк транспортує валютні цінності за кордон і з-за кордону, використовуючи спеціалізований автотранспорт для забезпечення безперебійної роботи.

Як зазначено в повідомленні, отримання відповідної ліцензії — важлива умова для легального і безпечного виконання таких перевезень по території Європейського Союзу.

"Наявність ліцензії на міжнародні вантажні перевезення підтверджує відповідність Ощадбанку всім європейським вимогам щодо безпеки, кваліфікації персоналу, стану автопарку та організації процесів. Це ще один крок до підвищення стійкості банку в умовах воєнного стану та забезпечення критично важливих операцій", — прокоментував Євгеній Драчко-Єрмоленко, заступник голови правління Ощадбанку.

Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства, зокрема регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил для операторів автомобільних перевезень.

Служба інкасації Ощадбанку:

має необхідну матеріально-технічну базу (власний автопарк спеціалізованого транспорту, СТО, відповідне обладнання);

автомобілі забезпечені тахографами та іншими пристроями для контролю режиму роботи водіїв;

дотримується вимог до екологічної безпеки транспортних засобів;

має у штаті фахівців із міжнародних перевезень з відповідною кваліфікацією;

співпрацює з медичними установами для проходження періодичних оглядів водіїв;

забезпечує наявність у водіїв відповідних посвідчень категорій "С", "С1", "СЕ" або "С1Е" та підтверджений досвід у внутрішніх перевезеннях не менше 3 років.

Отримана ліцензія дає Ощадбанку можливість продовжувати виконувати функції системного банку держави, гарантуючи безпеку і оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, зокрема у співпраці з Національним банком України та іншими фінансовими установами.

Нагадаємо, Ощадбанк приєднався до державного сервісу “е-Підприємець” на порталі “Дія”. Відтепер користувачі мають змогу відкривати банківський рахунок для ведення підприємницької діяльності одночасно з реєстрацією бізнесу — повністю дистанційно та без відвідування банківського відділення.