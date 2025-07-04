Бізнес без черг: Ощадбанк приєднався до сервісу "е-Підприємець"

Ощадбанк приєднався до державного сервісу “е-Підприємець” на порталі “Дія”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Ощадбанк спростив старт бізнесу

Відтепер користувачі мають змогу відкривати банківський рахунок для ведення підприємницької діяльності одночасно з реєстрацією бізнесу — повністю дистанційно та без відвідування банківського відділення.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

авторизуватись на порталі "Дія";

обрати послугу "е-Підприємець";

у переліку банків-партнерів вибрати Ощадбанк;

заповнити заяву та підписати її за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Новий сервіс спрощує старт підприємницької діяльності та є ще одним кроком до цифровізації банківських послуг в Україні.

"Приєднання до сервісу "е-Підприємець" — ще один крок у цифровій трансформації банківських послуг Ощаду та підтвердження нашої місії зробити фінансові інструменти максимально доступними для українського бізнесу", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Послуга "е-Підприємець"

"е-Підприємець" — сервіс для спрощення ведення бізнесу у застосунку "Дія".

Підприємці спочатку могли отримати доступ до 10 державних послуг за допомогою одного звернення. Пізніше розробники додали ще п'ять.

"е-Підприємець" пропонує готові пакети послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить її зручною як для новачків, так і для досвідчених підприємців. Крім того, всі результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо в застосунку "Дія".