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Бізнес без черг: Ощадбанк приєднався до сервісу "е-Підприємець"

Ощадбанк
Ощадбанк запускає онлайн-відкриття рахунків через е-Підприємець / Depositphotos

Ощадбанк приєднався до державного сервісу “е-Підприємець” на порталі “Дія”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Ощадбанк спростив старт бізнесу

Відтепер користувачі мають змогу відкривати банківський рахунок для ведення підприємницької діяльності одночасно з реєстрацією бізнесу — повністю дистанційно та без відвідування банківського відділення.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

  • авторизуватись на порталі "Дія";
  • обрати послугу "е-Підприємець";
  • у переліку банків-партнерів вибрати Ощадбанк;
  • заповнити заяву та підписати її за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Новий сервіс спрощує старт підприємницької діяльності та є ще одним кроком до цифровізації банківських послуг в Україні.

"Приєднання до сервісу "е-Підприємець" — ще один крок у цифровій трансформації банківських послуг Ощаду та підтвердження нашої місії зробити фінансові інструменти максимально доступними для українського бізнесу", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ.

Послуга "е-Підприємець"

"е-Підприємець" — сервіс для спрощення ведення бізнесу у застосунку "Дія".

Підприємці спочатку могли отримати доступ до 10 державних послуг за допомогою одного звернення. Пізніше розробники додали ще п'ять

"е-Підприємець" пропонує готові пакети послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить її зручною як для новачків, так і для досвідчених підприємців. Крім того, всі результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо в застосунку "Дія".

Автор:
Ольга Опенько