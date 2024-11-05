До сервісу "е-Підприємець" додали п'ять нових послуг: які саме

На порталі "Дія" запустили бета-тест п'ять нових послуг у комплексному сервісі "е-Підприємець".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Бізнес під ключ за кілька хвилин — це "е-Підприємець" на порталі "Дія". Сервіс нагадує "єМалятко", тільки для бізнесу", - зауважив міністр.

За його словами, пів року тому е-Підприємець нараховував 10 послуг за однією заявою — від відкриття ФОП до пожежної декларації.

Які послуги тепер доступні

Як повідомив Федоров, нові послуги презентували на заході "Країна е-Підприємців". Відтепер в одній заяві власники бізнесу зможуть оформити:

повідомлення про використання єдиного рахунку;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

заяву про реєстрацію РРО;

заяву про реєстрацію ПРРО;

повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

"е-Підприємець" працює просто та логічно: заповнюєте заяву, вказуєте вид бізнесу — і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. Усі довідки, витяги та інші "папери" зберігаються на порталі "Дія" у вашому кабінеті, тому не треба щоразу шукати роздруківки в папках на поличках", - наголосив Федоров.

Він нагадав, що раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти 7+ установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин.

Послуга "єПідприємець"

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга "єПідприємець", яка спрощує ведення бізнесу в Україні. Завдяки цьому, підприємцям достатньо лише одного звернення, щоб скористатися 10 державними послугами.

"єПідприємець" пропонує готові набори послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить його зручним як для новачків, так і для досвідчених підприємців. А результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо у застосунку "Дія".

Нагадаємо, рішення про запуск "єДозволу" уряд ухвалив на засіданні 5 липня 2024 року.