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Бизнес
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В сервис "е-Підприємець" добавили 5 новых услуг: какие именно

В сервис "е-Підприємець" добавили 5 новых услуг: какие именно
Фото: Freepik

На портале "Дія" запустили бета-тест 5 новых услуг в комплексном сервисе "е-Підприємець".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Бизнес под ключ за несколько минут — это "е-Підприємець" на портале Дія. Сервис напоминает "е-Малятко", только для бизнеса", — заметил министр.

По его словам, полгода назад "е-Підприємець" насчитывал 10 услуг по одному заявлению — от открытия ФЛП до пожарной декларации.

Какие услуги теперь доступны

Как сообщил Федоров, теперь в одном заявлении владельцы бизнеса смогут оформить:

  • уведомление об использовании единого счета
  • уведомление о принятии работника на работу
  • заявление о регистрации РРО
  • заявление о регистрации ПРРО
  • уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

""е-Підприємець" работает просто и логично: заполняете заявление, указываете вид бизнеса — и сервис сам предлагает самые популярные услуги по вашему направлению. распечатки в папках на полочках", — подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что раньше, чтобы открыть бизнес, нужно было обойти 7+ учреждений, собрать без преувеличений килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут.

Фото 2 — В сервис "е-Підприємець" добавили 5 новых услуг: какие именно

Услуга "е-Підприємець"

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "е-Підприємець", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.

"е-Підприємець" предлагает готовые наборы услуг,   специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.п.), что делает его удобным как для новичков,   и для опытных предпринимателей. Результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении "Дія".

Напомним, решение о запуске услуги  "е-Підприємець" правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.

Автор:
Светлана Манько