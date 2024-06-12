В "Дія" запустили услугу "е-Предприниматель": объединила сразу 10 услуг

В приложении "Дія" начала работу революционная услуга для ведения бизнеса "под ключ" - "е-Предприниматель".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Не нужно больше тратить от нескольких дней до месяца, чтобы обойти все учреждения, а затем ждать ответов, чтобы открыть собственное дело. Теперь одно заявление через "Дія" - и все готово", - говорится в его сообщении.

По словам Федорова, "е-Предприниматель" объединяет 10 услуг:

государственная регистрация ФЛП;

государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР;

государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

представление вакансий;

государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;

государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;

регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

открытие банковского счета.

"Е-предприниматель настолько удобен и человечен, что сам предложит наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса — для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ, а детальный опросник уточнит эти наборы. Ну а дальше пользователь сам выберет, что ему нужно", – отметил глава Минцифры.

Сервисом могут воспользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выдержки, декларации и результаты предоставления услуг будут под рукой - в "Дія".

Кроме того, воспользоваться услугой можно на любом этапе запуска или развития бизнеса.

"Это очередная революция в сфере государственных услуг. Строим страну предпринимателей и создаем для них удобные условия в мире", - подытожил министр.

Напомним, 7 ноября 2023 года Кабинет министров утвердил порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель", призванной упростить начало и ведение бизнеса.

Планируется, что впоследствии проект "е-Предприниматель" объединит 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, данная услуга должна убрать бюрократию, сэкономить время людей, желающих начать собственное дело, и оптимизировать процесс предоставления публичных услуг.