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У "Дії" запустили послугу "е-Підприємець": об'єднала одразу 10 послуг
В застосунку "Дія" почала працювати революційна послуга для ведення бізнесу "під ключ" – "е-Підприємець".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через "Дію" — і все готово", - йдеться в його повідомленні.
За словами Федорова, "е-Підприємець" обʼєднує 10 послуг:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- державна реєстрація ФОП;
- державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
- державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- подання вакансій;
- державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
- державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;
- реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- відкриття банківського рахунку.
"е-Підприємець настільки зручний і людяний, що сам запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Ну а далі користувач сам вибере, що йому потрібно", - зазначив голова Мінцифри.
Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг будуть під рукою — в "Дії".
Крім того, скористатися послугою можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу.
"Це чергова революція у сфері державних послуг. Будуємо країну підприємців і створюємо для них найзручніші умови у світі", - підсумував міністр.
Нагадаємо, 7 листопада 2023 року Кабінет міністрів затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу.
Планується, що згодом проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму.
За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, дана послуга має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.