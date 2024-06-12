У "Дії" запустили послугу "е-Підприємець": об'єднала одразу 10 послуг

В застосунку "Дія" почала працювати революційна послуга для ведення бізнесу "під ключ" – "е-Підприємець".

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через "Дію" — і все готово", - йдеться в його повідомленні.

За словами Федорова, "е-Підприємець" обʼєднує 10 послуг:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

подання вакансій;

державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;

реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

відкриття банківського рахунку.

"е-Підприємець настільки зручний і людяний, що сам запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Ну а далі користувач сам вибере, що йому потрібно", - зазначив голова Мінцифри.

Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг будуть під рукою — в "Дії".

Крім того, скористатися послугою можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу.

"Це чергова революція у сфері державних послуг. Будуємо країну підприємців і створюємо для них найзручніші умови у світі", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 7 листопада 2023 року Кабінет міністрів затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу.

Планується, що згодом проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, дана послуга має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.