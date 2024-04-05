Українці відкрили рекордну кількість ФОПів через "Дію" з початку року

За І квартал 2024 року через Дію українці відкрили рекордну кількість ФОПів. Підприємцями частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за перші три місяці цього року через "Дію" українці відкрили 57 665 нових бізнесів.

Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, то ситуація виглядає наступним чином:

2024 рік — 57 665

2023 рік — 40 713

2022 рік — 28 849

Тобто, у І кварталі 2024 року кількість нових ФОПів збільшилася майже вдвічі.

Всього з травня 2021 року, коли запустили найшвидшу у світі автоматичну реєстрацію ФОП у застосунку "Дія", українці відкрили 535 021 новий бізнес.

Як повідомив Федоров, підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

Міністр нагадав, що в Україні діє програма «Відважна 2.0» — для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку.

"Підтримка бізнесу — це ідеологія Мінцифри. Відкривайте і розвивайте свою справу, а з Дією це просто й швидко. Скоро буде ще легше — готуємося запустити послугу е-Підприємець. Це буде як єМалятко, тільки для бізнесу", - анонсував Федоров.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві.

Зауважимо, у застосунку “Дія” запустили автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі.

В яких сферах українці відкривають ФОП

У 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.

Київ продовжує залишатися незмінним лідером у рейтингу регіонів за кількістю відкриття нових бізнесів, зареєструвавши 44,6 тисячі ФОП (14% від загальної кількості).