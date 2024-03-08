У яких сферах жінки найчастіше відкривають бізнес

За даними статистики Приватбанку, який обслуговує понад 60% українських підприємців, більше половини ФОП, які мають рахунок у банку та активно ведуть бізнес - це жінки.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що 56% ФОПів, що мають рахунок в Приватбанку - це жінки.

Підприємництво з жіночим обличчям

Майже половина активних жінок підприємців, що мають рахунок у ПриватБанку, віком від 30 до 45 років з Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей.

"Найчастіше жінки відкривають та розширюють бізнес у сфері роздрібної та оптової торгівлі, ІТ, бухгалтерських та аудиторських послуг, ресторанному бізнесі, сферах культури та освіти", - підкреслюють у Приватбанку.

Там додають, що серед банківських послуг, якими найчастіше користуються жінки-підприємці: мобільний банкінг “Приват24 для бізнесу”, еквайринг та додаток для прийому безготівкових платежів зі смартфону “Термінал”, корпоративні картки та хмарний КЕП SmartID.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.