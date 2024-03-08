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В каких сферах женщины чаще всего открывают бизнес
По данным статистики Приватбанка, обслуживающего более 60% украинских предпринимателей, более половины ФЛП, имеющих счет в банке и активно ведущих бизнес, - это женщины.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что 56% ФЛП, имеющих счет в Приватбанке – это женщины.
Предпринимательство с женским лицом
Почти половина активных предпринимателей, имеющих счет в ПриватБанке, в возрасте от 30 до 45 лет из Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Чаще всего женщины открывают и расширяют бизнес в сфере розничной и оптовой торговли, ИТ, бухгалтерских и аудиторских услуг, ресторанном бизнесе, сферах культуры и образования", - подчеркивают в ПриватБанке.
Там добавляют, что среди банковских услуг, которыми чаще всего пользуются женщины-предприниматели: мобильный банкинг Приват24 для бизнеса, эквайринг и приложение для приема безналичных платежей со смартфона Терминал, корпоративные карты и облачный КЭП SmartID.
Напомним, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314 392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.