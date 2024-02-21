ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Бизнес
Дата публикации

За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП - исследование

За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП - исследование
Украинцы открыли рекордное количество ФЛПов. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В течение второго года войны в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314 392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Об этом говорится в исследовании YouControl Market.

Также наблюдается значительный рост числа юридических лиц и компаний, зарегистрированных во второй год войны по сравнению с предыдущим годом. Общее количество новых компаний достигло более 27,3 тысяч, показывая прирост около 60%.

Сентябрь оказался самым плодотворным месяцем для регистрации нового бизнеса, с более чем 2,5 тысячи новых юридических лиц и 35,6 тысяч ФЛП. В то же время, в декабре был зафиксирован спад активности до 16,1 тысячи ФЛП, но уже в январе 2024 года количество регистраций снова возросло до 25,4 тысячи.

Фото 2 — За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП - исследование

Эти данные свидетельствуют об устойчивости и росте украинского бизнеса, несмотря на пессимистические прогнозы и сложные условия второго года войны, демонстрируя уверенность предпринимателей в будущем и их готовность развивать собственное дело.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400). Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

На второй год войны наблюдается снижение доли ФЛП с КВЭД "компьютерное программирование" с почти 12% до 5,6%. Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛПов, стало образование.

Фото 3 — За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП - исследование

Предприятия, открывавшиеся в течение второго военного года, чаще всего выбирали направление неспециализированной оптовой торговли (6,7%). Также возросло количество новых компаний в сфере предоставления в аренду недвижимого имущества (6,2%), строительства жилых и нежилых зданий (3,8%) и грузового автомобильного транспорта (3,1%).

Рост количества строительных компаний связан с восстановлением разрушенных объектов. Лидером по количеству новых бизнесов остается Киев, где было зарегистрировано 9800 (36%) компаний и 44 600 (14%) ФЛП.

Самые популярные регионы для открытия бизнеса

Киев продолжает оставаться неизменным лидером в рейтинге регионов по количеству открытия новых бизнесов, зарегистрировав 9,8 тысяч компаний (36% от общего количества) и 44,6 тысяч ФЛП (14%).

Фото 4 — За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП - исследование

Впрочем, Днепропетровская область опередила Львовскую по количеству вновь созданных компаний и ФЛПов по сравнению с первым годом войны, заняв второе место с показателями 28,3 тысячи ФЛП (9%) и 2,4 тысячи компаний (9%). Львовская область оказалась на третьем месте, где было зарегистрировано 24,4 тысячи ФЛП (7,7%) и более 2 тысяч компаний (8%).

Также следует выделить ТОП-10 городов по количеству вновь созданных ФЛП, среди которых Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Кривой Рог лидируют. Предприниматели этих регионов демонстрируют способность к быстрой адаптации и вкладу в развитие экономики страны, несмотря на сложные условия.

Напомним, в конце прошлого года в приложении "Дія" началось бета-тестирование услуги "е-Предприниматель", которая объединяет восемь важнейших услуг для бизнеса в одном онлайн-заявлении:

  • государственная регистрация ФЛП,
  • государственная регистрация изменений в ФЛП,
  • регистрация противопожарной декларации,
  • государственная регистрация мощности представления информации о вакансиях,
  • регистрация плательщиком единого налога,
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость,
  • открытие банковского счета

Кроме того, с начала полномасштабной войны 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко