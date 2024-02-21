За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП - исследование

В течение второго года войны в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314 392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Об этом говорится в исследовании YouControl Market.

Также наблюдается значительный рост числа юридических лиц и компаний, зарегистрированных во второй год войны по сравнению с предыдущим годом. Общее количество новых компаний достигло более 27,3 тысяч, показывая прирост около 60%.

Сентябрь оказался самым плодотворным месяцем для регистрации нового бизнеса, с более чем 2,5 тысячи новых юридических лиц и 35,6 тысяч ФЛП. В то же время, в декабре был зафиксирован спад активности до 16,1 тысячи ФЛП, но уже в январе 2024 года количество регистраций снова возросло до 25,4 тысячи.

Эти данные свидетельствуют об устойчивости и росте украинского бизнеса, несмотря на пессимистические прогнозы и сложные условия второго года войны, демонстрируя уверенность предпринимателей в будущем и их готовность развивать собственное дело.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400). Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

На второй год войны наблюдается снижение доли ФЛП с КВЭД "компьютерное программирование" с почти 12% до 5,6%. Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛПов, стало образование.

Предприятия, открывавшиеся в течение второго военного года, чаще всего выбирали направление неспециализированной оптовой торговли (6,7%). Также возросло количество новых компаний в сфере предоставления в аренду недвижимого имущества (6,2%), строительства жилых и нежилых зданий (3,8%) и грузового автомобильного транспорта (3,1%).

Рост количества строительных компаний связан с восстановлением разрушенных объектов. Лидером по количеству новых бизнесов остается Киев, где было зарегистрировано 9800 (36%) компаний и 44 600 (14%) ФЛП.

Самые популярные регионы для открытия бизнеса

Киев продолжает оставаться неизменным лидером в рейтинге регионов по количеству открытия новых бизнесов, зарегистрировав 9,8 тысяч компаний (36% от общего количества) и 44,6 тысяч ФЛП (14%).

Впрочем, Днепропетровская область опередила Львовскую по количеству вновь созданных компаний и ФЛПов по сравнению с первым годом войны, заняв второе место с показателями 28,3 тысячи ФЛП (9%) и 2,4 тысячи компаний (9%). Львовская область оказалась на третьем месте, где было зарегистрировано 24,4 тысячи ФЛП (7,7%) и более 2 тысяч компаний (8%).

Также следует выделить ТОП-10 городов по количеству вновь созданных ФЛП, среди которых Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Кривой Рог лидируют. Предприниматели этих регионов демонстрируют способность к быстрой адаптации и вкладу в развитие экономики страны, несмотря на сложные условия.

Напомним, в конце прошлого года в приложении "Дія" началось бета-тестирование услуги "е-Предприниматель", которая объединяет восемь важнейших услуг для бизнеса в одном онлайн-заявлении:

государственная регистрация ФЛП,

государственная регистрация изменений в ФЛП,

регистрация противопожарной декларации,

государственная регистрация мощности представления информации о вакансиях,

регистрация плательщиком единого налога,

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость,

открытие банковского счета

Кроме того, с начала полномасштабной войны 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

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