Почти 8 тысяч предприятий переехали из-за войны в более безопасные регионы

С начала полномасштабной войны 7820 украинских бизнесов сменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

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Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Сообщается, что 27% общего количества предприятий покинули Киев, на второй и третьей позиции Днепропетровщина (11%) и Донетчина (8%).

Несмотря на военные действия и близость к линии фронта Киев все еще привлекает предпринимателей, и 22% компаний выбирают его как новый регион регистрации. Кроме того, предприниматели выбирают Харьковщину и Одесщину – по 10% компаний, сменивших регионы.

Лидирующим направлением для переезда бизнеса стал путь из Киева в Одесскую область, выбранный 350 компаниями. На втором месте по популярности – маршрут из Днепропетровщины в Киев, выбран 300 компаниями, третьим является "Киев-Харьковщина" – 289 бизнесов.

Почти половина компаний, изменивших регион регистрации, работают в сфере оптовой торговли – 44%. На втором месте – компании в сфере строительства (6%). Замыкают тройку внутренне перемещенных предприятий бизнесы, совершающие сделки с недвижимостью.

На конец сентября 840 бизнесов уже использовали правительственную программу для релокации в безопасные регионы, и в основном избрали западные области, в частности Закарпатье, Львовскую и Черновицкую.

Напомним, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.