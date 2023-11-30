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Майже 8 тисяч підприємств переїхали через війну у безпечніші регіони
З початку повномасштабної війни 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот".
Повідомляється, що 27% від загальної кількості підприємств покинули Київ, на другій і третій позиції Дніпропетровщина (11%) та Донеччина (8%).
Незважаючи на військові дії та близькість до лінії фронту, Київ все ще приваблює підприємців, і 22% компаній обирають його як новий регіон реєстрації. Крім того, підприємці вибирають Харківщину та Одещину – по 10% компаній, що змінили регіони.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Лідируючим напрямком для переїзду бізнесу став шлях з Києва до Одещини, вибраний 350 компаніями. На другому місці за популярністю – маршрут з Дніпропетровщини до Києва, обраний 300 компаніями, третім є "Київ-Харківщина" – 289 бізнесів.
Майже половина компаній, що змінили регіон реєстрації, працюють у сфері оптової торгівлі – 44%. На другому місці – компанії у сфері будівництва (6%). Замикають трійку внутрішньо переміщених підприємств бізнеси, що здійснюють операції з нерухомістю.
Станом на кінець вересня 840 бізнесів вже використали урядову програму для релокації в безпечні регіони, і в основному обрали західні області, зокрема Закарпаття, Львівську та Чернівецьку.
Нагадаємо, 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.
До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.
Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.