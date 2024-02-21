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За другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів - дослідження
Протягом другого року війни в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.
Про це йдеться у дослідженні YouControl Market.
Також спостерігається значне зростання кількості юридичних осіб та компаній, зареєстрованих у другий рік війни, порівняно з попереднім роком. Загальна кількість нових компаній досягла понад 27,3 тисячі, показуючи приріст близько 60%.
Вересень виявився найпліднішим місяцем для реєстрації нового бізнесу, з понад 2,5 тисячі нових юридичних осіб та 35,6 тисяч ФОП. Водночас, у грудні було зафіксовано спад активності до 16,1 тисячі ФОП, але вже у січні 2024 року кількість реєстрацій знову зросла до 25,4 тисяч.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ці дані свідчать про стійкість та зростання українського бізнесу, незважаючи на песимістичні прогнози та складні умови другого року війни, демонструючи впевненість підприємців у майбутньому та їхню готовність розвивати власну справу.
Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400). Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).
На другий рік війни спостерігається зниження частки ФОПів з КВЕД "комп'ютерне програмування" з майже 12% до 5,6%. Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.
Підприємства, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше вибирали напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі (6,7%). Також зросла кількість нових компаній у сферах надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництва житлових та нежитлових будівель (3,8%) та вантажного автомобільного транспорту (3,1%).
Зростання кількості будівельних компаній пов'язане з відновленням зруйнованих об'єктів. Лідером за кількістю нових бізнесів залишається Київ, де було зареєстровано 9800 (36%) компаній та 44 600 (14%) ФОПів.
Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесу
Київ продовжує залишатися незмінним лідером у рейтингу регіонів за кількістю відкриття нових бізнесів, зареєструвавши 9,8 тисячі компаній (36% від загальної кількості) та 44,6 тисячі ФОП (14%).
Втім, Дніпропетровська область випередила Львівську за кількістю новостворених компаній та ФОПів порівняно з першим роком війни, посівши друге місце з показниками 28,3 тисячі ФОП (9%) та 2,4 тисячі компаній (9%). Львівська область опинилася на третьому місці, де було зареєстровано 24,4 тисячі ФОПів (7,7%) та понад 2 тисячі компаній (8%).
Також слід виділити ТОП-10 міст за кількістю новостворених ФОП, серед яких Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг лідирують. Підприємці цих регіонів демонструють здатність до швидкої адаптації та внесок у розвиток економіки країни, попри складні умови.
Нагадаємо, в кінці минулого року у застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві:
- державна реєстрація ФОП,
- державна реєстрація змін до ФОП,
- реєстрація протипожежної декларації,
- державна реєстрація потужності подання інформації про вакансії,
- реєстрація платником єдиного податку,
- реєстрація платником податку на додану вартість,
- відкриття банківського рахунку.
Окрім того, з початку повномасштабної війни 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості.
Джерело фото: ua.depositphotos.com