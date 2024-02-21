За другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів - дослідження

Протягом другого року війни в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Про це йдеться у дослідженні YouControl Market.

Також спостерігається значне зростання кількості юридичних осіб та компаній, зареєстрованих у другий рік війни, порівняно з попереднім роком. Загальна кількість нових компаній досягла понад 27,3 тисячі, показуючи приріст близько 60%.

Вересень виявився найпліднішим місяцем для реєстрації нового бізнесу, з понад 2,5 тисячі нових юридичних осіб та 35,6 тисяч ФОП. Водночас, у грудні було зафіксовано спад активності до 16,1 тисячі ФОП, але вже у січні 2024 року кількість реєстрацій знову зросла до 25,4 тисяч.

Ці дані свідчать про стійкість та зростання українського бізнесу, незважаючи на песимістичні прогнози та складні умови другого року війни, демонструючи впевненість підприємців у майбутньому та їхню готовність розвивати власну справу.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400). Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

На другий рік війни спостерігається зниження частки ФОПів з КВЕД "комп'ютерне програмування" з майже 12% до 5,6%. Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.

Підприємства, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше вибирали напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі (6,7%). Також зросла кількість нових компаній у сферах надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництва житлових та нежитлових будівель (3,8%) та вантажного автомобільного транспорту (3,1%).

Зростання кількості будівельних компаній пов'язане з відновленням зруйнованих об'єктів. Лідером за кількістю нових бізнесів залишається Київ, де було зареєстровано 9800 (36%) компаній та 44 600 (14%) ФОПів.

Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесу

Київ продовжує залишатися незмінним лідером у рейтингу регіонів за кількістю відкриття нових бізнесів, зареєструвавши 9,8 тисячі компаній (36% від загальної кількості) та 44,6 тисячі ФОП (14%).

Втім, Дніпропетровська область випередила Львівську за кількістю новостворених компаній та ФОПів порівняно з першим роком війни, посівши друге місце з показниками 28,3 тисячі ФОП (9%) та 2,4 тисячі компаній (9%). Львівська область опинилася на третьому місці, де було зареєстровано 24,4 тисячі ФОПів (7,7%) та понад 2 тисячі компаній (8%).

Також слід виділити ТОП-10 міст за кількістю новостворених ФОП, серед яких Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг лідирують. Підприємці цих регіонів демонструють здатність до швидкої адаптації та внесок у розвиток економіки країни, попри складні умови.

Нагадаємо, в кінці минулого року у застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві:

державна реєстрація ФОП,

державна реєстрація змін до ФОП,

реєстрація протипожежної декларації,

державна реєстрація потужності подання інформації про вакансії,

реєстрація платником єдиного податку,

реєстрація платником податку на додану вартість,

відкриття банківського рахунку.

Окрім того, з початку повномасштабної війни 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості.

Джерело фото: ua.depositphotos.com