У "Дії" почали тестування комплексної послуги "е-Підприємець"

В застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи.

"Скоро в "Дії": відкрийте власний бізнес за 20 хвилин, а не 1,5 місяця й 30 км шляху по держустановах. Протестуйте просто зараз — долучайтеся до бета-тесту, щоб випробувати революційну послугу е-Підприємець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "е-Підприємець" об’єднує 8 послуг:

державна реєстрація ФОП,

державна реєстрація змін до ФОП,

реєстрація протипожежної декларації,

державна реєстрація потужності подання інформації про вакансії,

реєстрація платником єдиного податку,

реєстрація платником податку на додану вартість,

відкриття банківського рахунку.

Окрім цього, скористатися послугою "е-Підприємець" можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Також можна вибрати кілька сервісів, а дійсні ФОПи можуть розширити свій бізнес.

Які бізнеси зможуть першими скористатися послугою "е-Підприємець"

Нагадаємо, 7 листопада Кабінет міністрів затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу.

Планується, що згодом проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Однак спершу ним зможуть скористатися представники лише кількох видів діяльності.

Наразі йдеться, зокрема, про діяльність салонів краси, кафе і точок продажу.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, дана послуга має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.