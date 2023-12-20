Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

У "Дії" почали тестування комплексної послуги "е-Підприємець"

У "Дії" почали тестування комплексної послуги "е-Підприємець"
"е-Підприємець" об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу. Ілюстрація: скріншот з презентації

В застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи.

"Скоро в "Дії": відкрийте власний бізнес за 20 хвилин, а не 1,5 місяця й 30 км шляху по держустановах. Протестуйте просто зараз — долучайтеся до бета-тесту, щоб випробувати революційну послугу е-Підприємець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "е-Підприємець" об’єднує 8 послуг:

  • державна реєстрація ФОП,
  • державна реєстрація змін до ФОП, 
  • реєстрація протипожежної декларації,
  • державна реєстрація потужності подання інформації про вакансії, 
  • реєстрація платником єдиного податку, 
  • реєстрація платником податку на додану вартість, 
  • відкриття банківського рахунку.

Окрім цього, скористатися послугою "е-Підприємець" можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Також можна вибрати кілька сервісів, а дійсні ФОПи можуть розширити свій бізнес.

Які бізнеси зможуть першими скористатися послугою "е-Підприємець"

Нагадаємо, 7 листопада Кабінет міністрів затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу.

Планується, що згодом проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Однак спершу ним зможуть скористатися представники лише кількох видів діяльності. 

Наразі йдеться, зокрема, про діяльність салонів краси, кафе і точок продажу.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, дана послуга має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.

Автор:
Тетяна Гойденко