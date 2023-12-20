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- ІТ та Телеком
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У "Дії" почали тестування комплексної послуги "е-Підприємець"
В застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування послуги "е-Підприємець", яка об'єднує вісім найважливіших послуг для бізнесу в одній онлайн-заяві.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
За однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи.
"Скоро в "Дії": відкрийте власний бізнес за 20 хвилин, а не 1,5 місяця й 30 км шляху по держустановах. Протестуйте просто зараз — долучайтеся до бета-тесту, щоб випробувати революційну послугу е-Підприємець", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначається, що "е-Підприємець" об’єднує 8 послуг:
- державна реєстрація ФОП,
- державна реєстрація змін до ФОП,
- реєстрація протипожежної декларації,
- державна реєстрація потужності подання інформації про вакансії,
- реєстрація платником єдиного податку,
- реєстрація платником податку на додану вартість,
- відкриття банківського рахунку.
Окрім цього, скористатися послугою "е-Підприємець" можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Також можна вибрати кілька сервісів, а дійсні ФОПи можуть розширити свій бізнес.
Які бізнеси зможуть першими скористатися послугою "е-Підприємець"
Нагадаємо, 7 листопада Кабінет міністрів затвердив порядок надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", що покликана спростити започаткування та ведення бізнесу.
Планується, що згодом проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Однак спершу ним зможуть скористатися представники лише кількох видів діяльності.
Наразі йдеться, зокрема, про діяльність салонів краси, кафе і точок продажу.
За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, дана послуга має прибрати бюрократію, заощадити час людей, які хочуть розпочати власну справу, та оптимізувати процес надання публічних послуг.