В "Дії" начали тестирование комплексной услуги "е-Предприниматель"

В приложении "Дії" началось бета-тестирование услуги "е-Предприниматель", объединяющей восемь важнейших услуг для бизнеса в одном онлайн-заявлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

По одному заявлению можно получить все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела.

"Скоро в "Дії": откройте собственный бизнес за 20 минут, а не 1,5 месяца и 30 км пути по госучреждениям. Протестируйте прямо сейчас - присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы испытать революционную услугу "е-Предприниматель"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "е-Предприниматель" объединяет 8 услуг:

государственная регистрация ФЛП,

государственная регистрация изменений в ФЛП,

регистрация противопожарной декларации,

государственная регистрация мощности представления информации о вакансиях,

регистрация плательщиком единого налога,

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость,

открытие банковского счета

Кроме того, воспользоваться услугой "е-Предприниматель" можно будет на любом этапе запуска или развития бизнеса. Также можно выбрать несколько сервисов, а настоящие ФЛПы могут расширить свой бизнес.

Какие бизнесы смогут первыми воспользоваться услугой "е-Предприниматель"

Напомним, 7 ноября Кабинет министров утвердил порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель", призванной упростить начало и ведение бизнеса.

Планируется, что впоследствии проект "е-Предприниматель" объединит 12 услуг для бизнеса в одну онлайн-форму. Однако сначала им смогут воспользоваться представители нескольких видов деятельности.

Речь идет, в частности, о деятельности салонов красоты, кафе и точек продаж.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, данная услуга должна убрать бюрократию, сэкономить время людей, желающих начать собственное дело, и оптимизировать процесс предоставления публичных услуг.