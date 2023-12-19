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В "Дії" можно будет купить или продать авто и обменять сертификат на жилье: какие новые услуги запустили
Сегодня в полночь в приложении "Дія" заработает онлайн-услуга купли-продажи авто: за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте. Также запускают еще одну новую услугу – обмен сертификата в “Дії” на жилье.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit.
«Дія – это инструмент, помогающий человеку поставить государство себе в подчинение. Конкретному гражданину. Минус - чиновники. Минус бюрократия. Минус – любой дискомфорт. Плюс польза – очень конкретная польза для человека", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что сейчас "Дія" – это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"И хоть кому-то может казаться, что «услуги в Дії» звучит немного обыденно – через четыре года работы сервиса, – но то, что мы в Украине все это делаем, делаем даже сейчас, во время такой войны, говорит всему миру о нас абсолютно четко: мы можем значительно больше, чем многие другие в мире.Больше, чем от нас ожидают.Мы – украинцы.Когда мы уверены в себе, когда мы работаем ради своих общественных интересов, ради своего государства, мы достигаем результата, который дает пример другим в мире", - подчеркнул президент.
Он также анонсировал новые услуги в приложении.
"Услуга, которую мы сейчас запускаем, – обмен сертификата в Дії на жилье. Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя – стартовая. И дальше услуга будет масштабироваться", - сообщил Зеленский.
Также сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в Дії. Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.
Какие услуги презентовали на Diia Summit
Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, во время Diia Summit презентовали обновленный дизайн приложения "Дія" и новые сервисы, так давно ожидаемые украинцами.
Какие сервисы появились в Дії?
- Автоматизированная услуга внесения изменений о ФЛП – через несколько минут без участия регистратора.
- Перерегистрация авто – купля-продажа автомобиля в Дії: быстро, без лишних бумажек и посредников.
- е-Предприниматель – 8 услуг для бизнеса по 1 онлайн-заявлению.
- Услуги для моряков: документы без бесполезных поездок и часов потраченного времени.
- Новый дизайн приложения – инклюзивный, понятный и современный.
"Эти сервисы покажут совершенно новый подход к государственным услугам, в котором нет места коррупции и бюрократии", - отмечают в Минцифре.
е-Предприниматель: что это
Кабинет министров Украины 7 ноября решил перевести экспериментальный проект "е-Предприниматель" на постоянную основу. Он предполагает, что с помощью нескольких кликов на портале "Дія" можно будет получить 12 услуг :
- госрегистрация физлица-предпринимателя;
- госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;
- представление сообщения об использовании или об отказе от использования единого счета;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;
- представление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансии;
- госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- выдача разрешения работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;
- открытие банковского счета
По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, это должно убрать бюрократию, сэкономить время людей, желающих начать собственное дело, и оптимизировать процесс предоставления публичных услуг.