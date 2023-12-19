В "Дії" можно будет купить или продать авто и обменять сертификат на жилье: какие новые услуги запустили

Сегодня в полночь в приложении "Дія" заработает онлайн-услуга купли-продажи авто: за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте. Также запускают еще одну новую услугу – обмен сертификата в “Дії” на жилье.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit.

«Дія – это инструмент, помогающий человеку поставить государство себе в подчинение. Конкретному гражданину. Минус - чиновники. Минус бюрократия. Минус – любой дискомфорт. Плюс польза – очень конкретная польза для человека", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что сейчас "Дія" – это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов.

"И хоть кому-то может казаться, что «услуги в Дії» звучит немного обыденно – через четыре года работы сервиса, – но то, что мы в Украине все это делаем, делаем даже сейчас, во время такой войны, говорит всему миру о нас абсолютно четко: мы можем значительно больше, чем многие другие в мире.Больше, чем от нас ожидают.Мы – украинцы.Когда мы уверены в себе, когда мы работаем ради своих общественных интересов, ради своего государства, мы достигаем результата, который дает пример другим в мире", - подчеркнул президент.

Он также анонсировал новые услуги в приложении.

"Услуга, которую мы сейчас запускаем, – обмен сертификата в Дії на жилье. Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя – стартовая. И дальше услуга будет масштабироваться", - сообщил Зеленский.

Также сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в Дії. Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Какие услуги презентовали на Diia Summit

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, во время Diia Summit презентовали обновленный дизайн приложения "Дія" и новые сервисы, так давно ожидаемые украинцами.

Какие сервисы появились в Дії?

Автоматизированная услуга внесения изменений о ФЛП – через несколько минут без участия регистратора.

Перерегистрация авто – купля-продажа автомобиля в Дії: быстро, без лишних бумажек и посредников.

е-Предприниматель – 8 услуг для бизнеса по 1 онлайн-заявлению.

Услуги для моряков: документы без бесполезных поездок и часов потраченного времени.

Новый дизайн приложения – инклюзивный, понятный и современный.

"Эти сервисы покажут совершенно новый подход к государственным услугам, в котором нет места коррупции и бюрократии", - отмечают в Минцифре.

е-Предприниматель: что это

Кабинет министров Украины 7 ноября решил перевести экспериментальный проект "е-Предприниматель" на постоянную основу. Он предполагает, что с помощью нескольких кликов на портале "Дія" можно будет получить 12 услуг :

госрегистрация физлица-предпринимателя;

госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;

представление сообщения об использовании или об отказе от использования единого счета;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;

представление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансии;

госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

выдача разрешения работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;

открытие банковского счета

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, это должно убрать бюрократию, сэкономить время людей, желающих начать собственное дело, и оптимизировать процесс предоставления публичных услуг.