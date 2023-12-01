Украинские госслужащие получат собственный сервис в "Дії": Кабмин поддержал идею

Кабинет министров Украины поддержал запуск "Дії" для госслужащих – сервиса "Дія.Офіс". Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Там рассказали, что это будет уникальная среда для работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина. На первом этапе в "Дія.Офіс" внедрят:

электронное удостоверение госслужащего;

опросы;

сервисы, которые повысят эффективность коммуникации;

авторизацию на корпоративных ресурсах с помощью "Дія.Підпису" (это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам);

просмотр информации о структуре госорганов и ответственных за направления.

В дальнейшем планируется запустить функционал для граждан, чтобы можно было посмотреть успехи госслужащих и предложить изменения, которые улучшат их работу.

Как ожидается, "Дія.Офіс" поможет цифровизировать работу госслужащих и сделать ее более прозрачной.

"Дія.Офис": особенности сервиса

О тестировании бета-версии "Дія.Офіс" в сентябре рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Тогда он сообщил, что это будет отдельный сервис для госслужащих в "Дії".

"Система понимает, что вы госслужащий. У вас появляется отдельный профиль в "Дії", специфические услуги и возможности", – указывал чиновник.

По словам Федорова, чиновники смогут провести опрос или предлагать определенные идеи внутри своего министерства онлайн. Сервис интегрируют с Google Workspace, что позволит, например, упростить назначение встреч.

Помимо цифровизации работы министерств, "Дія.Офіс" должен добавить элементы геймификации для чиновников. Госслужащие смогут оценить достижения своих коллег, вручить поощрительную награду на платформе, отслеживать прогресс целей других отделов.

Сначала "Дія.Офіс" внедрят для Минцифры. Федоров говорил, что к проекту точно присоединится Мининфраструктуры и, возможно, Минздрав и Минэкономики.