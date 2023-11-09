В "Дії" можно будет оформить субсидию: стартовал бета-тест услуги

Украинцы могут присоединиться к бета-тесту новой услуги на портале “Дія” по оформлению субсидии на оплату коммуналки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Вскоре запустим на портале "Дія" усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенной для оплаты коммуналки", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что разработчики максимально упростили процесс оформления заявления.

Теперь, чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. Обновленный сервис сокращает время до 10 мин и содержит всего 7 шагов.

Кто может присоединиться к бета-тесту

Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.

Присоединиться к тестированию услуги могут украинцы, имеющие:

карточку налогоплательщика в Дії

основания для получения субсидии

не получали субсидию раньше.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Напомним, недавно в Минцифре сообщили, что запустили в "Дії" новую услугу, с помощью которой украинцы могут заплатить штраф за админнарушения в приложении.

Также Кабинет министров в качестве эксперимента разрешил оформлять в приложении "Дія" временное разрешение на выезд из Украины ребенка, которому не исполнилось 16 лет, в сопровождении одного из родителей со стороны второго родителя.