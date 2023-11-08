Борьба с перекупщиками: "Дію" интегрировали с приложением "Укрзализныци"

Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія. Підпис.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он напомнил, что УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали деньги и не искали альтернативных вариантов для поездок.

"Борьба с перекупщиками и удобный сервис - интегрировали Дію с приложением Укрзализныци. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении Укрзализныци можно только с Дія. Підписом", - отметил Федоров.

По его словам, верификация аккаунта через "Дію" подтвердит, что вы реальный человек.

"Итак, если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство. Следовательно, покупать билеты смогут только реальные пользователи. Удобно и без лишней спешки", - подчеркнул министр.

Он добавил, что также в последнее время для возвращения международных билетов нужно было ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода.

"Благодаря Дія. Підпису это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ за несколько секунд", - подчеркнул Федоров.

Как "Укрзализныця" борется с перекупщиками

Напомним, что "Укрзализныця" ранее сообщила, что ввела практику блокирования в своих системах аккаунтов, используемых для массовой покупки билетов на перепродажу, и объяснила принципы, по которым это делает.

В январе же УЗ сделала невозможным перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы, переведя покупку исключительно в онлайн-каналы. Кроме того, было введено правило повторного выставления на продажу мест, возвращенных пассажирами, только за день до совершения соответствующего рейса, а не сразу же после его возвращения.

В июле компания перевела в онлайн-каналы продажу билетов на поезда в польские Перемышль и Хелм. При этом билеты на самый ажиотажный поезд №67/68 Киев – Варшава можно купить только через мобильное приложение УЗ.

Недавно же "Укрзализныця" договорилась с платформой интернет-объявлений OLX о блокировке всех объявлений о продаже билетов на ее поезда. В OLX также говорят, что разработали алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем.