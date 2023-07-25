"Укрзалізниця" перевела в онлайн продаж квитків на поїзди до ще двох міст Польщі

"Укрзалізниця" в рамках боротьби з перекупниками з 26 липня розширює перелік напрямків, квитки на які будуть доступні виключно онлайн. Як ідеться у повідомленні перевізника, до таких рейсів додано поїзди до/з найбільш популярних міжнародних хабів - Перемишля та Хелма.

Квитки на ці напрямки будуть доступні виключно через електронні канали продажу: власний мобільний застосунок УЗ, офіційний чат-бот та веб-сайт.

"Водночас для протидії зловживанням компанія переглядає процедуру повернення: квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертатимуться виключно претензійним порядком через каси. Таким чином національний перевізник забезпечуватиме максимальну прозорість, не допускаючи можливих зловживань із покупкою, поверненням та перепродажем квитків", - йдеться у повідомленні.

Так, з 26 липня продаж квиткві відбуватиметься через онлайн-сервіси УЗ, а повернення у претензійному порядку через каси для поїздів №23/24 та №19/20 Київ-Хелм, №93/94 Харків-Хелм, №36/35 Одеса - Перемишль та №32/31 Запоріжжя - Перемишль.

Квитки на найбільш ажіотажний поїзд №67/68 Київ - Варшава можна купити лише через мобільний застосунок "Укрзалізниці". Повернути їх відтепер так само можна буде лише через каси в претензійному порядку.

Натомість онлайн-повернення квитків збережено поки для поїздів "Інтерсіті+" №705/706 та №715/716 Київ - Перемишль, а також №351К/351Л Київ - Кишинів (хоча купити їх можна буде теж лише онлайн, але через будь-який офіційний канал).

Нагадаємо при цьому, що у вівторок в мережі виник скандал через повернення квитків на поїзд №705/706: виявилося, що у відповідному документі інформація для пасажирів досі викладається російською та англійською мовами без перекладу українською. На це відреагував і уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.

В свою чергу, квитки на поїзди №749/149 Київ - Відень, №140/149 Чоп - Відень, №961/962 та №963/964 Мукачево - Кошице, №31 та №33/34 Мукачево - Будапешт поки реалізовуватимуться і повертатимуться лише через каси. Втім, в УЗ кажуть, що інтеграція з залізницями-партнерами відповідних країн наразі триває.

Усі міжнародні рейси "Укрзалізниці" мають глибину продажу 20 діб. На найпопулярніший поїзд №67/68 продаж відкриватиметься щодня о 9:00, а на всі інші напрямки - щодня о 8:00.

Також чітко визначено час потрапляння в онлайн-продаж квитків після повернення пасажирами: місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за дві доби до відправлення. Нагадаємо, з кінця січня їх "викидали" у продаж за одну добу до відправлення. Натомість місця, здані пасажирами у добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка.