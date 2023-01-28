"Боротьба зі спекулянтами": пасажири "Укрзалізниці" зможуть придбати квиток за день до поїздки

В "Укрзалізниці" вирішили, що відтепер всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему за один день до дати поїздки (між 08:00 та 09:00 ранку). Відповідно пасажири матимуть можливість придбати квиток за день до поїздки.

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Про це 28 січня повідомила пресслужба УЗ.

Квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі.

Такі нововведення запровадять в рамках боротьби з системою перекупщиків. З'ясувалося, що компанія повторно провела розслідування щодо їх діяльності і знайшла таких людей в своїй команді.

"Ну й "15 хвилин слави" для тих, хто у військовий час підриває довіру до залізничників. Ми системно "вичищаємо" акаунти перекупщиків із наших онлайн-систем, але в них вистачає нахабності до нас же на гарячу лінію звертатись із вимогою терміново відновити. "Свєта — рішаю білети" (наша вже тепер ексспівробітниця), "Віталик – білети на поїзд", і не сподівайтесь, щось знову "порішати". Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним "рибкам-прилипалам" не місце поряд із Укрзалізницею!", — йдеться в повідомленні УЗ.

Всіх співробітників, які були залучені в схеми перепродажу квитків за "комісію", звільнили.

Восени 2022 року компанія почала активно боротися з системою, коли недобросовісні особи викупляли квитки, а потім продавали їх дорожче. Зокрема, з листопада "Укрзалізниця" повністю перевела в онлайн-режим продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ — Варшава, аби завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

В УЗ відзвітували, що з першого ж дня дії нових правил у відкритому доступі з’явились квитки для пасажирів. Тепер продаж здійснюється на 20 діб наперед, а квитки на кожен наступний 20-й день надходять у продаж щодня рівно о 08:00.