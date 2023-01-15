Після 17-річної перерви "Укрзалізниця" запускає поїзд до румунського Валя-Вішеулуй

"Укрзалізниця" через 17 років відновила сполучення з румунською станцією Валя Вішеулуй. Про це в Facebook повідомив автор проєкту "Залізні магістралі" Олег Васильєв.

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Рух пасажирських поїздів ділянкою Рахів-Ділове-Валя Вішеулуй відновиться 18 січня. Таким чином пасажири зможуть дістатися із Рахівського району Закарпаття до Румунії. Поїзд ходитиме двічі на добу, щодня.

Ранковий рейс відправлятиметься з Рахова о 06:10 та прибуватиме до Валя Вішеулуй о 07:45. З румунського міста поїзд буде відправлятися о 11:45 та прибуватиме о 12:20.

Другий раз поїзд вирушатиме з Рахова о 14:10 і прибуватиме о 15:45. З румунського міста другий поїзд відправлятиметься о 18:15, прибуватиме – о 18:50.

Крім того, з 18 січня почне курсувати поїзд 810 Львів-Рахів. Відправлення зі Львова - 7:00, прибуття на кінчену станцію - 13:20. Зворотній рейс поїзда: Рахів - 14:34, Львів приб. - 20:50.

"Таким чином, буде створено пересадковий маршрут Львів-Рахів-Валя Вішеулуй. У подальшій перспективі "Укрзалізниця" планує відкрити транзитний маршрут по території Румунії. Раніше була інформація, що планується запустити маршрут Івано-Франківськ-Ужгород", — додав Васильєв.

Нагадаємо, у листопаді “Укрзалізниця” здійснила перший пробний заїзд за напрямком Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

“Раніше Укрзалізниця” відкрила на кордоні з Румунією дві дільниці: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня.