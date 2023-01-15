Спустя 17 лет "Укрзализныця" запускает поезд в румынский Валя-Вишеулуй

"Укрзализныця" через 17 лет возобновила сообщение с румынской станцией Валя Вишеулуй. Об этом в Facebook сообщил автор проекта "Железные магистрали" Олег Васильев.

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Движение пассажирских поездов участком Рахов - Деловое - Валя Вишеулуй возобновится 18 января. Таким образом, пассажиры смогут добраться из Раховского района Закарпатья в Румынию. Поезд будет ходить дважды в сутки каждый день.

Утренний рейс будет отправляться из Рахова в 06:10 и прибывать в Валя Вишеулуй в 07:45. Из румынского города поезд будет отправляться в 11:45 и прибывать в 12:20.

Во второй раз поезд отправляется из Рахова в 14:10 и прибывает в 15:45. Из румынского города второй поезд будет отправляться в 18:15, прибывать – в 18:50.

Кроме того, с 18 января начнет курсировать поезд 810 Львов-Рахов. Отправление из Львова – 7:00, прибытие на законченную станцию – 13:20. Обратный рейс поезда: Рахов – 14:34, Львов приб. – 20:50.

Таким образом, будет создан пересадочный маршрут Львов-Рахов-Валя Вишеулуй. В дальнейшем "Укрзализныця" планирует открыть транзитный маршрут по территории Румынии. Раньше была информация, что планируется запустить маршрут Ивано-Франковск-Ужгород", - добавил Васильев.

Напомним, в ноябре "Укрзализныця" совершила первый пробный заезд по направлению Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

"Раньше Укрзализныця" открыла на границе с Румынией два участка: Рахов - Берлебаш - госграницу и Тересва - госграницу. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов в день.