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"Укрпочта" почти вдвое сократила убыток, но не выполнила финансовый план

укрпочта
"Укрпочта" почти вдвое сократила ущерб / Укрпочта

Укрпочта в третьем квартале 2026 года получила 78,15 млн грн чистого убытка, что на 48,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время результат оказался значительно хуже плана: компания рассчитывала ограничить убыток 42,87 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

В июле-сентябре выручка "Укрпочты" выросла на 14,4% в годовом исчислении - до 3,45 млрд грн. В то же время она оказалась на 3,5% ниже плановых 3,58 млрд грн.

В компании отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году доходы выросли в сегментах пересылки письменной корреспонденции, посылок, переводов и торговли.

Показатель EBITDA за третий квартал составил 205,17 млн грн против 100,3 млн грн годом ранее. Таким образом, он вырос более чем вдвое и превысил плановый показатель в 158,24 млн. грн. почти на 30%.

Количество отправлений и платежей сократилось

За третий квартал "Укрпочта" приняла 12,5 млн внутренних и международных единиц письменной корреспонденции против 19,6 млн годом ранее.

Количество посылок сократилось с 10,2 млн до 9,9 млн, а количество платежей - с 20,8 млн до 15,8 млн.

Показатель своевременной доставки почтовых отправлений составил 98%.

Среднесписочная численность штатных работников компании уменьшилась с 27,1 тыс. до 25,5 тыс. человек. В то же время, средняя заработная плата выросла с 18,5 тыс. грн до 20,9 тыс. грн.

В настоящее время сеть "Укрпочты" насчитывает 7,1 тыс. объектов обслуживания, из которых 1,9 тыс. - передвижные отделения.

Что планирует "Укрпочта"

В четвертом квартале компания планирует продолжить инвестиции в цифровые сервисы и расширить функциональность приложения "Укрпочта 2.0".

В частности, речь идет о запуске полноценного маркетплейса, CRM-системы и самостоятельных каналов обслуживания клиентов.

Также компания планирует развертывать новые почтоматы в регионах, оптимизировать маршруты доставки и усиливать энергонезависимость почтовой инфраструктуры в преддверии зимы.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года "Укрпочта" получила 122 млн грн прибыли до налогообложения. Операционная прибыль EBITDA тогда достигла 293 млн грн, что почти в шесть раз превысило плановый показатель.

Автор:
Татьяна Гойденко

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