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Правительство согласовало новый состав наблюдательного совета "Укрпочты": кого избрали

Укрпочта
Кабмин согласовал новый наблюдательный совет "Укрпочты" / Википедия

Кабмин согласовал пятерых кандидатов в наблюдательный совет "Укрпочты": четырех независимых членов и представителя государства.

Как пишет Dilo, об этом говорится в распоряжении правительства от 21 октября 2026 года №1092-р.

Состав нового наблюдательного совета

Независимыми членами наблюдательного совета согласованы Нила Генри Эшворта, Юрате Станисаускиене, Олега Тимкива и Арту Хьялмара Алекси Холлмеруса.

Представителем государства должен стать Евгений Дубогрыз,   В 2003-2007 годах он работал аналитиком в украинских деловых медиа, а в 2007-2012 годах - в украинских инвестиционных банках.

В 2020-2022 годах Дубогрыз занимался консалтингом и преподаванием. В 2023-2025 годах работал в миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине: сначала консультантом по вопросам финансового сектора, а затем специалистом по развитию конкурентоспособности бизнеса. Также он руководил тремя программами USAID, направленными на развитие финансового сектора Украины.

На момент написания материала, несмотря на изменения, на официальном сайте "Укрпочты" в разделе " Наблюдательный совет" был указан только Александр Ярема.

Ранее сообщалось, что НБУ применил меру влияния к АО "Укрпочта". Согласно решению регулятора, на почтового оператора наложен штраф в размере 255 тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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