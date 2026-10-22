Уряд погодив новий склад наглядової ради "Укрпошти": кого обрали

Кабмін погодив п’ятьох кандидатів до наглядової ради "Укрпошти": чотирьох незалежних членів і представника держави.

Як пише Dilo, про це йдеться в розпорядженні уряду від 21 жовтня 2026 року №1092-р.

Склад нової наглядової ради

Незалежними членами наглядової ради погоджено Ніла Генрі Ешворта, Юрате Станісаускієне, Олега Тимківа та Арту Хьялмара Алексі Холлмеруса.

Представником держави має стати Євген Дубогриз, який у 2003–2007 роках він працював аналітиком в українських ділових медіа, а у 2007–2012 роках — в українських інвестиційних банках.

У 2020–2022 роках Дубогриз займався консалтингом і викладанням. У 2023–2025 роках працював у місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні: спочатку консультантом із питань фінансового сектору, а згодом спеціалістом із розвитку конкурентоспроможності бізнесу. Також він керував трьома програмами USAID, спрямованими на розвиток фінансового сектору України.

На момент написання матеріалу, незважаючи на зміни, на офіційному сайті "Укрпошти" в розділі "Наглядова рада" був зазначений лише Олександр Ярема.

Раніше повідомлялося, що НБУ застосував захід впливу до АТ “Укрпошта”. Згідно з рішенням регулятора, на поштового оператора накладено штраф у розмірі 255 тисяч гривень.