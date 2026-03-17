Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на чверть мільйона гривень: що порушила компанія

Національний банк України застосував захід впливу до акціонерного товариства “Укрпошта”. Згідно з рішенням регулятора, на поштового оператора накладено штраф у розмірі 255 тисяч гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Повідомляється, що штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням компанією до Національного банку необхідної інформації та документів.

"Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки", - йдеться в повідомленні регулятора.

Факт недотримання правил було встановлено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків під час здійснення безвиїзного нагляду.

Зазначається, що рішення про накладення штрафу було офіційно ухвалене 16 березня 2026 року.

Тепер "Укрпошта" зобов’язана сплатити суму штрафу до державного бюджету протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення Комітету.

