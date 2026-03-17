Нацбанк оштрафовал "Укрпочту" на четверть миллиона гривен: что нарушила компания

Национальный банк Украины применил меру влияния к акционерному обществу "Укрпочта". Согласно решению регулятора, на почтового оператора наложен штраф в размере 255 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Сообщается, что штрафные санкции применены в связи с непредставлением компанией в Национальный банк необходимой информации и документов.

"Штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредставлением обществом в Национальный банк информации/документов и/или их копий, которые запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки", - говорится в сообщении регулятора.

Факт несоблюдения правил был установлен Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков при осуществлении безвыездного надзора.

Решение о наложении штрафа было официально принято 16 марта 2026 года.

Теперь "Укрпочта" обязана уплатить сумму штрафа в государственный бюджет в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего решения Комитета.

