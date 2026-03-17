Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,22

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк оштрафовал "Укрпочту" на четверть миллиона гривен: что нарушила компания

Нацбанк оштрафовал Укрпочту / Shutterstock

Национальный банк Украины применил меру влияния к акционерному обществу "Укрпочта". Согласно решению регулятора, на почтового оператора наложен штраф в размере 255 тысяч гривен.

Сообщается, что штрафные санкции применены в связи с непредставлением компанией в Национальный банк необходимой информации и документов.

"Штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредставлением обществом в Национальный банк информации/документов и/или их копий, которые запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки", - говорится в сообщении регулятора.

Факт несоблюдения правил был установлен Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков при осуществлении безвыездного надзора.

Решение о наложении штрафа было официально принято 16 марта 2026 года.

Теперь "Укрпочта" обязана уплатить сумму штрафа в государственный бюджет в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего решения Комитета.

Напомним, недавно гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил на критику относительно своей зарплаты и низких доходов украинцев. Он заявил, что получать минималку в 8760 грн – это сознательный выбор тех, кто не хочет работать больше.

Автор:
Татьяна Бессараб