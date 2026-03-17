НБУ оштрафовал страховую компанию более чем на 259 тыс. грн: какая причина

Национальный банк Украины оштрафовал страховую компанию “Велес” на 259,4 тыс. грн за нарушение правил составления и представления отчетности к регулятору.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

О мерах воздействия

Нацбанк применил меры влияния к страховой компании "Велес" за нарушение требований законодательства о страховании и нормативно-правовых актов регулятора. К компании применен штраф и письменное предупреждение.

Соответствующие решения 16 марта 2026 года принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Штраф в размере 259, 4 тыс. грн. наложен за нарушение требований Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением правления НБУ от 25 ноября 2021 года №123 (с изменениями). Компания обязана уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления решения в силу. Оно вступает в силу с момента доведения его до сведения страховой компании "Велес".

Кроме того, Нацбанк применил к страховщику письменное предупреждение за нарушение отдельных требований Закона Украины "О страховании". Страховая компания "Велес" также обязана устранить выявленные нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ, а также причины и способствовавшие их возникновению условия до 16 апреля 2026 года. Решение Комитета по надзору также вступает в силу со дня его доведения до сведения компании.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО СК "Велес" было зарегистрировано в 1998 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 39 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг по страхованию, кроме страхования жизни. Дополнительно компания занимается оценкой рисков и причиненного вреда, работает как страховой агент и брокер, а также оказывает другие сопроводительные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициарный владелец – Сардарян Карине.

Напомним, НБУ отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности.