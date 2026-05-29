ЕС разблокирует для Венгрии 16,4 миллиарда евро

Европейский Союз готов разблокировать для Венгрии 16,4 миллиарда евро европейских фондов, ранее замороженных из-за коррупционных рисков и проблем с верховенством права. Финансирование станет доступным после осуществления правительством необходимых структурных реформ.

Об этом сообщает Delo.ua с ссылкой на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по результатам переговоров с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что с приходом нового лидера партии "Тиса" в Венгрии началась новая эпоха и чувствуется "сильный ветер перемен". Только через несколько недель обновленное правительство смогло продвинуть вперед давно необходимые реформы, что уже возвращает доверие международных инвесторов к стране.

На что пойдут деньги

Общая сумма помощи, согласованная Брюсселем, распределена по нескольким программам:

  • Программа Next Generation EU: около 10 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии;
  • Фонды сплочения: 4,2 млрд евро, которые будут выделяться после выполнения условий;
  • Академические свободы: еще 2,2 миллиарда евро, связанных с прогрессом в области защиты основных прав человека и высшего образования.

Агентство Bloomberg назвало эту договоренность "большой победой" для Петера Мадяра. Сразу после объявления решения национальная валюта резко пошла вверх, приблизившись к своему четырехлетнему максимуму по отношению к евро.

Привлечение европейского капитала критически важно для планов нового кабинета министров. В преддверии своей отставки бывший премьер Виктор Орбан осуществил масштабные предвыборные расходы, что привело к дефициту бюджета в первом квартале. Петер Мадяр открыто обвинил Орбана в расточительстве за несколько дней до завершения каденции, заявив, что реальный дефицит госбюджета страны в этом году составит 6,8% ВВП вместо официально задекларированных предшественниками 3,9%.

Напомним, ранее ЕС "заморозил" 16 млрд евро оборонного кредита для Венгрии из-за блокирования средств для Украины. Европейский Союз долгое время отказывался одобрять топливные и оборонные планы Венгрии по программе SAFE, поскольку бывшее венгерское правительство Виктора Орбана демонстративно блокировало выделение общеевропейской финансовой помощи для Киева на сумму 90 миллиардов евро.

Для восстановления полноценного финансирования и размораживания европейских денег ЕС выдвинул 27 условий Мадяру в обмен на размораживание 35 млрд евро для Венгрии. Принятый пакет компромиссов требует от команды Мадяра полной интеграции системы антикоррупционных органов, перезапуска судебной реформы и создания прозрачной архитектуры контроля за расходами, что в конечном итоге открыло путь к постепенному выделению первых финансовых траншей.

Автор:
Максим Кольц