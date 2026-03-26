ЕС "заморозил" 16 млрд евро оборонного кредита для Венгрии из-за блокирования денег для Украины

Европейский Союз не одобрил около 16 млрд евро кредита Венгрии в рамках инициативы SAFE, ведь Будапешт блокирует 90 млрд евро для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RMF24 со ссылкой на дипломата в ЕС.

ЕС блокирует кредитный план для Венгрии

Программа SAFE с низкими процентными ставками была введена в прошлом году Брюсселем и призвана усилить оборонную промышленность и военную готовность стран ЕС в ответ на угрозу России.

По его условиям государства получают более выгодные условия финансирования по сравнению с заимствованиями на рынках капитала.

В настоящее время Венгрия стала последней страной с непринятым планом в рамках SAFE с 19 странами ЕС, которые должны были получить кредиты на укрепление обороны.

Источник издания среди дипломатов ЕС подтвердил, что неофициальной причиной отклонения кредитного плана в 16 миллиардов евро для Венгрии стало блокирование страной 90 миллиардов евро ссуды от ЕС для Украины.

"Европейской комиссии трудно согласовать миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для борющейся с Россией страны ", - прокомментировал европейский дипломат.

В Еврокомиссии уверяют, что "оценка продолжается и утвердит план Венгрии, когда она будет готова". По словам журналистов, Венгрия рассчитывала на ссуду и была заинтересована получить ее, и даже требовала на миллиард евро больше, чем ей предлагали европейские партнеры.

Венгрия находится в центре нескольких конфликтов с Европейским Союзом.

Премьер-министр Виктор Орбан блокирует финансовый пакет ЕС для Украины на €90 млрд, несмотря на то, что сам поддержал его на саммите Европейского совета в декабре.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.