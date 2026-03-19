Лидеры ЕС не смогли разблокировать 90 млрд евро кредита Украине: Орбан отказывается голосовать

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе, 19 марта, не смогли прийти к соглашению о разблокировании кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует кредит на 90 миллиардов евро для Киева и не поддержит ни одного проукраинского решения.

По его словам, для этого украинские власти должны возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

В то же время словацкая сторона настаивает на допуске своих экспертов для осмотра поврежденного участка трубопровода.

Разочарование лидеров ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал такое поведение неприемлемым и добавил, что оно противоречит принципам договоров, лояльного сотрудничества и действий в духе доброй воли.

Отдельно Кошта упомянул ситуацию с нефтепроводом "Дружба", отметив, что Украина подтвердила готовность выполнять обязательства перед ЕС.

В частности, Владимир Зеленский пообещал обеспечить стабильные поставки энергоносителей и двигаться в направлении дальнейшего сотрудничества. 17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

Несколько лидеров ЕС, в частности, представители Финляндии и Швеции, также выразили недовольство позицией Венгрии, назвав ее использованием внешней политики во внутренних предвыборных целях.

Выборы в Венгрии должны пройти 12 апреля, и вопрос помощи Украине стал частью предвыборной кампании.

В итоговом документе саммита лидеры ЕС призвали к активизации сотрудничества с третьими странами, чтобы покрыть дефицит финансирования Украины, который оценивается в 30 миллиардов евро. Рассмотрение вопроса помощи перенесено на следующую встречу.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может заблокировать кредит Европейского Союза на 90 млрд евро для Украины.

Напомним, 24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.