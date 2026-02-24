Поддержка Украины: Европарламент утвердил кредит на 90 млрд евро

24 февраля 2026 Европейский парламент подписал кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

По словам Мецолы, эти средства будут направлены на обеспечение непрерывного функционирования ключевых государственных сервисов, укрепление обороноспособности Украины и усиление общей безопасности и свободы в Европе.

Президент Европарламента подчеркнула, что финансирование должно способствовать достижению справедливого и длительного мира, а также закреплению европейского будущего Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС подпишет соглашение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредитной поддержки на 2026-2027 годы на специальном заседании Европейского парламента по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Помощь Украине в 90 млрд евро

Напомним, 19 декабря 2025 года лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

14 января 2026 Европейская Комиссия официально представила законодательную базу для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро. Пакет инициатив рассчитан на 2026-2027 годы и направлен на стабилизацию бюджета и поддержку военного потенциала страны.

4 февраля Совет ЕС согласовал правовую базу для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Соглашение стремится быстро разрешить выплату первого транша в начале второго квартала 2026 года.

11 февраля Европейский Парламент утвердил решение о предоставлении Украине финансовой помощи размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Денежные средства направлены на обеспечение непрерывного функционирования государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала страны.