Украина ожидает €30,6 млрд бюджетной поддержки от ЕС в 2025 году: куда направят средства

В 2025 году Украина надеется получить 30,6 млрд евро бюджетной поддержки от Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

О поддержке ЕС

В 2024 году бюджетная помощь ЕС составила более 40% всех внешних поступлений Украины, достигнув 16,1 млрд. евро.

Из этой суммы 3 млрд евро – это гранты, а остальные – льготные кредиты.

Европейский Союз продолжает оказывать системную поддержку Украине, включая военную и гуманитарную помощь, а также жесткую санкционную политику против России, отмечают в Минфине.

В 2025 году Европейский Союз предусматривает 30,6 млрд евро бюджетной поддержки для Украины:

18,1 млрд евро – средства, являющиеся частью инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов России;

12,5 млрд евро – финансовая помощь в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Привлеченные средства будут направлены на обеспечение потребностей госбюджета в 2025 и 2026 годах.

Отмечается, что в условиях полномасштабной войны, Украина продолжает реализовывать эффективные политики, направленные на обеспечение экономической и финансовой стабильности. Также идет работа по повышению внутренней финансовой состоятельности страны. Кроме того, Украина систематически работает над введением реформ.

Напомним, Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе "Ukraine Facility". Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.