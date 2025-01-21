Україна очікує на €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС в 2025 році: куди спрямують кошти

У 2025 році Україна сподівається отримати 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Про підтримку ЄС

У 2024 році бюджетна допомога ЄС становила понад 40% усіх зовнішніх надходжень України, досягнувши 16,1 млрд євро.

З цієї суми 3 млрд євро — це гранти, а решта — пільгові кредити.

Європейський Союз продовжує надавати системну підтримку Україні, включаючи військову та гуманітарну допомогу, а також здійснює жорстку санкційну політику проти Росії, зазначають в Мінфіні.

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України:

18,1 млрд євро – кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф;

12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.

Наголошується, що в умовах повномасштабної війни Україна продовжує реалізовувати ефективні політики, спрямовані на забезпечення економічної та фінансової стабільності. Також триває робота з підвищення внутрішньої фінансової спроможності країни. Крім того, Україна систематично працює над впровадженням реформ.

Нагадаємо, Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи.