Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, черговий транш став результатом виконання усіх заходів, визначених Планом України.

Шмигаль нагадав, що загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 мільярда євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро протягом 2024- 2027 років.

Як уточнюють у Міністерстві фінансів, транш складатиметься з кредиту та гранту, а гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави.

"Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС", - підкреслив очільник уряду.

Фінансування Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

За попереднім розрахунком, Україна має отримати: 2024 рік — 16 млрд євро; 2025 рік — 12,5 млрд євро; 2026 рік — 7,25 млрд євро; 2027 рік — 1,2 млрд євро; січень 2028 року — 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).