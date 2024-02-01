Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро У рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

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Про це написав президент Євроради Шарль Мішель.

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для #Україна . ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - повідомив він.

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