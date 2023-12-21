Орбан побоюється, що Україна залишить Угорщину без грошей ЄС

Влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Index.

"Якщо Україну приймуть до ЄС, то вся підтримка, яку досі отримували країни Центральної Європи, включно з Угорщиною, дісталася б їм", – сказав Орбан, додавши, що особливо це стосується сільського господарства.

Коментуючи свою поведінку під час саміту 14-15 грудня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану "вийти на каву", щоб лідери інших 26 країн змогли ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, угорський прем’єр сказав, що "Угорщина не може зупинити 26 країн".

Орбан підкреслив, що вже готується до наступних "важких переговорів" на саміті 1 лютого.

Одіозний угорський політик допускає, що Єврорада "також може ухвалити рішення про 50 млрд євро субсидії, призначеної для України", яку Угорщина заблокувала на саміті у грудні.

У ЄС хочуть позбавити Орбана права голосу

Країни-члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Також 23 листопада виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Європейська рада досягла принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Проте в перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.