ЄС розблокував 900 мільйонів євро для Угорщини, щоб Орбан не ветував допомогу Україні

Виконавчий комітет Європейського Союзу в четвер схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС, оскільки блок прагне подолати вето Будапешта щодо допомоги Україні.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана від принципів демократії.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Будапешт також заблокував план надання Києву військової допомоги ЄС у розмірі 20 мільярдів євро та виступив проти 12 пакету санкцій проти Росії за ведення війни.

Як пише видання, підтримка ЄС має вирішальне значення для України, яка з лютого 2022 року намагається відбити повномасштабне вторгнення Росії.

Торг з Угорщиною

Представника Угорщини в ЄС Тібор Наврачіч заявив, що Будапешт продовжить переговори з Брюсселем, щоб розблокувати «всі кошти ЄС, на які ми маємо право якомога швидше».

Представники ЄС заявили, що змінений план відновлення Угорщини коштує 10,4 мільярда євро протягом кількох років – або близько 5% ВВП Угорщини у 2023 році – включаючи 4,6 мільярда євро в рамках Фонду відновлення ЄС, 0,7 мільярда євро у вигляді грантів і 3,9 мільярда у вигляді позик.

Рішення Єврокомісії щодо виділення коштів Угорщині тепер має бути схвалено іншими країнами ЄС під час переговорів 8 грудня між міністрами фінансів 27 держав-членів.

Офіційні особи ЄС повідомили Reuters, що блок розглядає можливість розблокування допомоги Угорщині, щоб заручитися підтримкою Будапешта для України. Однак співрозмовники видання, залучені до підготовки саміту лідерів ЄС 14-15 грудня для обговорення питання України, висловили дедалі більший скептицизм щодо того, що на Орбана можна вплинути.

У Євросоюзу є "план Б"

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Якщо Будапешт скористається своїм правом вето, кожен з урядів ЄС створить власний пакет допомоги Києву.

Нагадаємо, фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Орбан і раніше виступав проти надання допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, а його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Джерело фото: ua.depositphotos.com