ЕС разблокировал 900 миллионов евро для Венгрии, чтобы Орбан не ветировал помощь Украине

Исполнительный комитет Европейского Союза в четверг одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной средств из Фонда восстановления ЕС, поскольку блок стремится преодолеть вето Будапешта о помощи Украине.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ранее Европейская комиссия исключила Венгрию из программы экономического стимулирования по преодолению последствий пандемии коронавируса из-за признаков коррупции и отступления правительства премьер-министра Виктора Орбана от принципов демократии.

После этого Венгрия наложила фактическое вето на решение ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро к 2027 году и начало переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

Будапешт также заблокировал план предоставления Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступил против 12 пакета санкций против России за ведение войны.

Как пишет издание, поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины, которая с февраля 2022 пытается отразить полномасштабное вторжение России.

Торг с Венгрией

Представитель Венгрии в ЕС Тибор Наврачич заявил, что Будапешт продолжит переговоры с Брюсселем, чтобы разблокировать «все средства ЕС, на которые мы имеем право как можно скорее».

Представители ЕС заявили, что измененный план восстановления Венгрии стоит 10,4 миллиарда евро в течение нескольких лет – или около 5% ВВП Венгрии в 2023 году – включая 4,6 миллиарда евро в рамках Фонда восстановления ЕС, 0,7 миллиарда евро в виде грантов и 3,9 миллиарда в виде ссуд.

Решение Еврокомиссии по выделению средств Венгрии теперь должно быть одобрено другими странами ЕС в ходе переговоров 8 декабря между министрами финансов 27 государств-членов.

Официальные лица ЕС сообщили, что блок рассматривает возможность разблокирования помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако собеседники издания, вовлеченные в подготовку саммита лидеров ЕС 14-15 декабря для обсуждения вопроса Украины, выразили все больший скептицизм относительно того, что на Орбана можно повлиять.

У Евросоюза есть "план Б"

Европейский союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи. Если Будапешт воспользуется своим правом вето, каждое правительство ЕС создаст собственный пакет помощи Киеву.

Напомним, финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы. Это решение желают утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Орбан выступал против оказания помощи Украине в размере 50 млрд евро, а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая скептицизм относительно новой финансовой поддержки Киева.

Источник фото: ua.depositphotos.com