Орбан погрожує заблокувати допомогу від ЄС і вимагає перегляду політики щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Європейського Союзу Україні, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Про це пише Politico.

Видання пише, що Орбан також обурений тим, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, майже припинили фінансування через тупикову ситуацію у Конгресі.

Орбан натякає, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати виплату запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро — грошей, необхідних для фінансування українського уряду, поки його збройні сили дають відсіч повномасштабній Росії. вторгнення.

Він погрожує заблокувати заплановану військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро, а також початок офіційних переговорів щодо вступу Києва до Євросоюзу, який лідери ЄС сподівалися схвалити на наступному засідання Європейської ради 14 і 15 грудня.

Конфлікт Будапешта і Брюсселя

Politico посилається на лист Орбана, який адресований голові Європейської ради Шарлю Мішелю і який підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем. Причиною цього є те, що Брюссель стримує 13 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини через побоювання, що країна порушує стандарти ЄС щодо верховенства права.

За словами одного дипломата ЄС, Орбан "замінував" увесь процес ухвалення рішень ЄС щодо України.

Дипломат додав, що в той час як в інших випадках Будапешт утримувався під час ключових голосувань і дозволяв ЄС накласти санкції на Росію, цього разу він не бачить, щоб це трапилося.

У листі Мішелю угорський лідер каже, що жодне рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС чи подальших санкцій проти Росії не може бути прийнято, доки не відбудеться ця "стратегічна дискусія", коли лідери збираються в Брюсселі в середині грудня.

У Євросоюзу є "план Б"

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Якщо Будапешт скористається своїм вето, у блоку є спосіб обійти це. Запасний план полягає в тому, щоб кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги Києву.

Нагадаємо, фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Орбан і раніше виступав проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро, а його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.